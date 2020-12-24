اختتام فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات مبادرة "طلاب بلا تمييز" لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بجامعة أسوان وبالشراكة مع جمعية المستقبل للتنمية، بمشاركة أكثر من 400 شاب وشابة من طلاب الجامعة، يمثلون كليات التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية وإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، وذلك من الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر 2020.





وقالت سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن المبادرة تهدف لتوعية شباب الجامعة بقيم المساواة وقبول الاختلاف ومواجهة أشكال التمييز المختلفة، وذلك باستخدام آليات متنوعة منها الرياضة والفنون والجلسات الفكرية والندوات فى الأنشطة التى تنوعت ما بين حلقات نقاشية وماراثون وعروض رياضية ودورات رياضية للشباب والشابات ومسابقات فنية وأدبية وموسيقية وعرض مسرحى".

وأضافت لوقا "أنه فى ختام المبادرة افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، المعرض الفنى الذى ضم 44 لوحة فنية من إنتاج الطلاب، والتى تعبر كلها عن رؤية هؤلاء الطلاب فى مواجهة التمييز بأشكاله، والذى أكد خلال الافتتاح على أهمية الفن والمشاركة الطلابية فى نشر قيم إنسانية نبيلة، وذلك بحضور أكثر من 250 طالب وحضور رئيس الجامعة والنواب وأساتذة الجامعة ولفيف من القادة الدينيين وأعضاء البرلمان والإعلاميين وطلاب الجامعة".

وفى ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، درع الجامعة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تقديرًا لدور منتدى الحوار فى المبادرة، وتم تسليم الدرع للأستاذة هبة يسرى مدير برامج منتدى حوار الثقافات، ممثلة عن الهيئة الإنجيلية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين فى الأعمال الفنية والأدبية والمسرحية والرياضية، بجانب عرض إنجازات المبادرة وتأثيراتها على لسان الطلاب المشاركين، وإلقاء كلمات من الشركاء.