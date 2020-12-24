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وقالت سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن المبادرة تهدف لتوعية شباب الجامعة بقيم المساواة وقبول الاختلاف ومواجهة أشكال التمييز المختلفة، وذلك باستخدام آليات متنوعة منها الرياضة والفنون والجلسات الفكرية والندوات فى الأنشطة التى تنوعت ما بين حلقات نقاشية وماراثون وعروض رياضية ودورات رياضية للشباب والشابات ومسابقات فنية وأدبية وموسيقية وعرض مسرحى".
وأضافت لوقا "أنه فى ختام المبادرة افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، المعرض الفنى الذى ضم 44 لوحة فنية من إنتاج الطلاب، والتى تعبر كلها عن رؤية هؤلاء الطلاب فى مواجهة التمييز بأشكاله، والذى أكد خلال الافتتاح على أهمية الفن والمشاركة الطلابية فى نشر قيم إنسانية نبيلة، وذلك بحضور أكثر من 250 طالب وحضور رئيس الجامعة والنواب وأساتذة الجامعة ولفيف من القادة الدينيين وأعضاء البرلمان والإعلاميين وطلاب الجامعة".
وفى ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، درع الجامعة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تقديرًا لدور منتدى الحوار فى المبادرة، وتم تسليم الدرع للأستاذة هبة يسرى مدير برامج منتدى حوار الثقافات، ممثلة عن الهيئة الإنجيلية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين فى الأعمال الفنية والأدبية والمسرحية والرياضية، بجانب عرض إنجازات المبادرة وتأثيراتها على لسان الطلاب المشاركين، وإلقاء كلمات من الشركاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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