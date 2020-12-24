وزير الخارجية يستقبل رئيس تيار الغد السورى

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2.254.

وأكد الوزير شكرى على دعم مصر لكل الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا الشقيقة وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السورى وتحفظ مقدراته، وبما يُسهم فى اقتلاع جذور الإرهاب والتصدى للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

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