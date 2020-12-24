صور.. محمد فائق يرأس اجتماعا للتشاور حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - عقد بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا، برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين العام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومن رؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة، بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على إعدادها وعلى عقد جلسات الاستماع بشأنها.





وعبّر محمد فائق، خلال اللقاء، عن ترحيبه بتأسيس اللجنة العليا برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وبما تقوم به اللجنة من جهود لتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الدولة لتعزيز العمل الحكومى المنسق اتصالا بموضوع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصرى، كما أكد فائق على التكامل بين مهام واختصاصات كل من المجلس القومى واللجنة العليا، مشيرا أنهما يعملان، كل فى اطار ولايته، لتحقيق هدف تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد فائق اهتمام المجلس بالتعاون مع اللجنة بما يسهم فى تعزيز جهود الدولة وتحقيق النتائج المرجوة.

وعبر رئيس المجلس، عن استعداد المجلس القومى للإسهام فى تدريب الكوادر العاملة فى الأمانة الفنية للجنة من خلال خبرائه، كما رحب رئيس المجلس بجهود اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضاً وأعضاء المجلس الحاضرين عددا من الموضوعات التى تمثل أولوية بالنسبة للمجلس من واقع التوصيات المتضمنة فى تقاريره المختلفة.

من جانبه، أوضح جمال الدين أن الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا هاما من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى.

وثمن أمين عام اللجنة الدور الهام الذى يضطلع به المجلس القومى لتنفيذ ما نص عليه الدستور من صلاحيات موسعة للمجلس، مؤكدا أن حقوق الإنسان تحظى بعناية الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وحرص اللجنة العليا على التفاعل الايجابى مع كافة تقارير المجلس وما تتضمنه من توصيات وملاحظات، مشيرا فى هذا الصدد إلى انتهاء اللجنة من تدارس التقرير السنوى للمجلس وأنها بصدد إصدار تعقيب مجمع على محتواه.

واعرب جمال الدين عن التقدير الكبير لما يحظى به المجلس القومى لحقوق الإنسان من تصنيف دولى متقدم ولجهوده النشطة على المستوى الاقليمى والدولى فى إطار تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئاسته للشبكة الإفريقية لتلك المؤسسات.

تم خلال الاجتماع استعراض ما حققته اللجنة العليا خلال عامها الأول، بما فى ذلك خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتى ستشمل لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدنى بمعناه الواسع فى عدد من المحافظات، من بينها اجتماع عقد مؤخرا للهيئة الاستشارية التى شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة ومن الخبراء المصريين فى مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام فى عملية اعداد الاستراتيجية.