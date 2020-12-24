سفيرنا بلاهاى يلقى محاضرة للدارسين بجمعية هولندا حول محاكاة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ألقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى، محاضرة افتراضية للطلاب الدارسين بالبرنامج التدريبى الذى تنظمه "جمعية هولندا المتحدة" بالاشتراك مع جامعة "رادبود"، والتى تتولى تدريب الطلاب للمشاركة فى نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة "هارفارد" الأمريكية، والمقرر عقده فى فبراير 2021 وسيُمثل فيه الطلاب الدارسين الدولة المصرية.





وألقى السفير عبد القادر، وفقا لبيان صحفى، كلمة أمام طلاب من جنسيات مختلفة، استعرض فيها تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية، وشروط الالتحاق بالعمل الدبلوماسى بوزارة الخارجية، وتناول أهم محاور السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المعاصرة والقضايا الإقليمية. كما تحدث عن دور الدبلوماسية لخدمة أهداف الدولة المصرية ارتباطاً بتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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