الرئيس السيسى يهنئ نظيره اللبنانى بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى نظيره اللبنانى ميشال عون، بمناسبة حلول عيد الميلاد والعام الجديد، وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها اليوم الخميس – أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب فى برقية التهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تطلعه أن يشهد العام الجديد تطورا فى العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي ما يلي نص برقية التهنئة: "يسرني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2021 أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وأمل وتفاؤل إلى أن يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل أفضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعا خلاله لمواجهة التحديات المشتركة، حتى تنعم شعوبنا بعالم يسوده الاستقرار والازدهار.
كما أتمنى أن تشهد علاقاتنا الثنائية تطورا في جميع المجالات خلال هذا العام والأعوام القادمة، لما فيه صالح شعبينا وبلدينا الشقيقين. فخامة الرئيس وأخي العزيز، وإنني إذ أجدد لكم التهاني الصادقة بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، أدعو الله العلي القدير أن يمتعكم بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن ينعم على شعبكم الشقيق وعلى جميع شعوب أمتنا العربية بالمزيد من التنمية والتقدم والرخاء".
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