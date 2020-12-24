شكري يؤكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة...

أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا الشقيقة وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، وبما يُسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم الخميس، الشيخ أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
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