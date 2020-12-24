سفير مصر لدى هولندا يلقي محاضرة افتراضية للطلاب الدارسين بالبرنامج التدريبي حول...

قام السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي بتلبية الدعوة الموجهة له لإلقاء محاضرة افتراضية للطلاب الدارسين بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه "جمعية هولندا المتحدة" بالاشتراك مع جامعة "رادبود"، والتي تتولى تدريب الطلاب للمشاركة في نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة "هارفارد" الأمريكية، والمقرر عقده في فبراير ٢٠٢١ وسيُمثل فيه الطلاب الدارسين الدولة المصرية.
وقد القى السفير عبد القادر كلمة أمام طلاب من جنسيات مختلفة، استعرض فيها تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية، وشروط الالتحاق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتناول أهم محاور السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المعاصرة والقضايا الإقليمية. كما تحدث عن دور الدبلوماسية لخدمة أهداف الدولة المصرية ارتباطاً بتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
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