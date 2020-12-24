الهجرة تكرم الطفل ميسرة مقلد الحائز على جائزة شخصية العام بالنمسا

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعلية لتكريم الطفل "ميسرة محمود مقلد" من أبناء المصريين بدولة النمسا، وذلك لفوزه بجائزة "شخصية العام بالنمسا في 2020" نتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وحضر الفاعلية السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، وكذلك عدد من أعضاء الفريق المشارك في مبادرة "اتكلم عربي" أبرزهم الكاتب "محمد فتحي" وياسمين نور الدين وهالة فاروق، كما بدأت الفاعلية بعرض فيديو يوضح حصاد المبادرة بعد أسبوعين من إطلاقها مصحوبًا بتعليق صوتي من معالي وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.

وفي كلمة خلال الفاعلية، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالطفل ميسرة وبكافة الحضور، وأعربت عن سعادتها بنجاح مبادرة "اتكلم عربي" في اجتذاب أكثر من 50 مليون مشاهدة لفيديوهاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة، وخاطبت شباب وأطفال مصر بالخارج قائلة: "حافظوا على لغتكم ولا تنسوا جذوركم".

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم الطفل "ميسرة مقلد" سفيرًا لمبادرة "اتكلم عربي" في أوروبا، حيث إنه نموذج مثالي ومشرّف للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية خاصة اللهجة المصرية، مقدمة كل التحية والتقدير لوالديه على حثهما الدائم له ولإخوته على التحدث بالعربية وباللهجة المصرية فيما بينهم، وكذلك على تشجيعهما له بتقديم المساعدة المجتمعية بما يعكس مروءة وشهامة المصريين في المجتمعات التي يقيمون بها في الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم المبادرة، ووجهت الشكر للفريق المشارك: محمد فتحي، مصطفى حسني، رمزي بشارة، دينا عبد الكريم، وجهودهم في إصدار الفيديوهات التي حازت ملايين المشاهدات.

كما أشادت الوزيرة بدور شركة "ويل سبرنج" في الحفاظ على اللغة العربية خلال إقامة المعسكرات لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بعاداتنا وتقاليدنا.

وأشارت أيضا السفيرة نبيلة مكرم إلى أغنية "الأرض بتتكلم عربي"، وقالت: "إن اختيار أغنية الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، واستخدامها في الفيديوهات الترويجية للمبادرة، جاء لما لها من حافز كبير على التحلي بالعزيمة والأمل حيث إنها كانت الرؤية لانتصار 73، وأن (الأرض بتتكلم عربي) كانت أكبر رسالة على أن الأرض أرضنا".

وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر إلى وزارة النقل والهيئة العامة لمترو الأنفاق، على تعريف المواطنين بالمبادرة من خلال الترويج لها في محطات المترو.

وفي كلمة ألقتها نيابة عن والدها الموسيقار الراحل سيد مكاوي، خلال الفاعلية، قالت السفيرة إيناس مكاوي، رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، إن "السفيرة نبيلة مكرم تتكلم بصوت ووجدان مصر"، مضيفة أن "العبقري فؤاد حداد كتب: من نور الخيال وصنع الأجيال وأن الأرض بتتكلم عربي جزء من ٣٠ حلقة، ولكنها هي الأكثر شهرة ورواجا لأن سيد مكاوي غناها في رحلات جمع الأموال للمجهود الحربي في 1967".

وتابعت: "أننا لسنا فقط حضارة ٧٠٠٠ سنة، ولكنها تراكم نضال وحب وتواصل، و(اتكلم عربي) همزة وصل للتقريب بيننا".

وذكرت مكاوي أن اللغة العربية ثرية بالمشاعر في بلد مثل مصر كتبت أبجدية التاريخ وصنعت الحضارة والإنسانية، مضيفة أن هناك من يفتخر بلغات أخرى، وعليه أن يتذوق لغته العربية، وأنه مهم جدا للأجيال الحالية أن يعرفوا تاريخهم.

وبعد أن اختتمت السفيرة إيناس مكاوي كلمتها، قامت معالي وزيرة الهجرة بتقديم درع التكريم لها ولوالدها.