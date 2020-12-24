164 مليون جنيه لـ حماية أطفال وكبار بلا مأوى منها 114 مليونًا تبرع صندوق تحيا مصر

قال حسني يوسف، مدير برنامج حماية الأطفال وكبار بلا مأوي، أن عملنا في البرنامج نموذج للتعاون والشراكة بين الحكومة وبين القطاع الأهلي ممثل في بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبين القطاع الخاص أيضا الذي يتعاون مع صندوق تحيا مصر، وهو الشريك الأساسي للبرنامج مع الوزارة.
وأضاف مدير برنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوي، أن تمويل البرنامج 164 مليونا منها 114 مليونا من صندوق تحيا مصر و50 مليون من وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن التمويل الخاص بصندوق تحيا مصر من تبرعات المصرين.
وأوضح مدير البرنامج، أن هذا يعكس حجم اهتمام المواطن البسيط بقضايا بلده، موضحا أن هذه التبرعات تأتي لمساعدة الأطفال وكبار بلا مأوي، وإعادة دمجهم بشكل جيد وإيجابي.
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