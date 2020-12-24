قال حسني يوسف مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوي، إنه من بداية يناير 2017 تعاملنا مع ما يقرب مع 27 ألف طفل، منهم 7 آلاف و500 طفل بلا مأوي.
وأضاف مدير البرنامج، أنه كان المستهدف أن أحافظ علي 60 % منهم وإعادة دمجهم بالأسر أو المؤسسات وهذا تم مع حوالي 5 آلاف و500 طفل، وحققنا المستهدف، أما بالنسبة للكبار تعاملنا مع7 آلاف و 500 رجل بلا مأوي في وضعية الشارع.
وأكد مدير المشروع، أن الذي تم إعادة دمجهم فى دور الرعاية والأسر حوالي 1200 حالة، أما باقي حالات التسول الأمراض العقلية نقوم أيضا بإعادة دمجهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير أطفال بلا مأوى: نجحنا في دمج وإعادة 5500 طفل للمجتمع.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.