مدير أطفال بلا مأوى: نجحنا في دمج وإعادة 5500 طفل للمجتمع.. فيديو

قال حسني يوسف مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوي، إنه من بداية يناير 2017 تعاملنا مع ما يقرب مع 27 ألف طفل، منهم 7 آلاف و500 طفل بلا مأوي.

وأضاف مدير البرنامج، أنه كان المستهدف أن أحافظ علي 60 % منهم وإعادة دمجهم بالأسر أو المؤسسات وهذا تم مع حوالي 5 آلاف و500 طفل، وحققنا المستهدف، أما بالنسبة للكبار تعاملنا مع7 آلاف و 500 رجل بلا مأوي في وضعية الشارع.

وأكد مدير المشروع، أن الذي تم إعادة دمجهم فى دور الرعاية والأسر حوالي 1200 حالة، أما باقي حالات التسول الأمراض العقلية نقوم أيضا بإعادة دمجهم.