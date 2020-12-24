نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 25 ديسمبر 2020 وحتى يوم الاربعاء المقبل الموافق 30 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الجمعة:



أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة



أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق من شمال الصعود على فترات متقطعة



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:



أمطار خفيفة (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة إلى متوسطة أمطار خفيفة (20 تقريبا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة



شبورة مائية صباحا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأحد المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الإثنين المقبل:



أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من حلايب وشلاتين



شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:



شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.