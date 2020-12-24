نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متحف إيمحتب" يلغي جميع فعالياته حتى إشعار آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن متحف إيمحتب في منطقة سقارة الأثرية عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل في الوقت الحالي بدءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأكدت إدارة المتحف استمرار استقبال الزوار داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد.

وشدد المتحف على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، وكذلك تطبيق السعة الاستيعابية 50%.