وفاة الدكتور محمد مهدلي المتهم بالإساءة للقرآن الكريم في الإسكندرية

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محمد سياف - ابو ظبي - توفى اليوم الخميس الدكتور ” محمد مهدلي” المدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماعي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، حيث أكد عميد المعهد الدكتور ” السيد رشاد” من خلال تصريحات صحفية له أن الدكتور مهدلي كان مريضاً ومر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الماضية.

وفاة محمد مهدلي المتهم بالإساءة للقرآن

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” خالد عبد الغفار” قد أحلا الدكتور ” محمد مهدلي” عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية إلى النائب العام المصري، وذلك على خلفية تداول فيديوهات تتضمن إهانته للقرآن الكريم، وذلك بعد تلقيه نتيجة التحقيق مع الدكتور السابق ذكره، والتي قام بها الدكتور “فايز محمد حسين” وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، كما استمع إلى شهود الواقعة ومواجهة الدكتور المهدلي بما هو منسوب إليه، وإقراره بصحة ما تم تداوله بالفيديو.

إحالة الدكتور للنيابة العامة

وعلى الفور قامت الوزارة بإحالة الواقعة وقتها للنيابة العامة لعمل التحقيقات فيما هو منسوب إليه من اتهامات، والتي كن من أبرزها ازدراء الأديان مع امتهان ثوابت العقيدة الإسلامية، وتهمة سب الطلاب بألفاظ خارجة.

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إحالته لمجلس التأديب

كمنا تضمنت قرارات للوزارة بوقف الأستاذ الجامعي عن العمل وإحالته لمجلس التأديب بأعضاء مجلس التدريس في المعاهد العالية، حيث قد تصل العقوبة إلى المادة 37 من القانون رقم 52 لعام 1970 إلى الفصل من الخدمة والحرمان من الاشتغال بالتعليم.