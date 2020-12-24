فيديو.. رقية الهلالى: نسبة المرأة فى البرلمان غير مسبوقة.. ونسير على خطى الرئيس الناجحة

قالت النائبة رقية الهلالى، عضو مجلس النواب، إنها ستتبع الخطى التى تسير بها الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الكوادر الوزارية لكى نحقق أحلام الوطن فى تنمية أقتصادية شاملة.

وتابعت خلال حديثها لــ دوت الخليج، نقدم كل الشكر للرئيس على دعمه الكبير للمرأة المصرية، فهذا يعكس تقديره الكبير للمرأة المصرية، والنسبة المخصصة للمرأة فى البرلمان لم تٌعطى طوال تاريخ.

وأكدت الهلالى عزمها الانضمام على لجنة الإسكان أو اللجنة الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى تخصصها، حيث تعمل فى مجال الهندسة.

الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.