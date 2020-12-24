النائبة سهير القاضى: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة وتمثيلهم بالبرلمان خير دليل

قالت النائبة سهير القاضى، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكبر الداعمين للمرأة المصرية، ونجح في تحقيق تمكين حقيقي لها على أرض الواقع. وأكدت خلال تصريحات صحفية لها، على هامش استخراج كارنية عضوية المجلس، أن وجود 148 نائبة في مجلس النواب هو الرقم الاعلي في تاريخ الحياة النيابية، وذلك يعبر عن دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة. وأكدت النائبة عن محافظة الشرقية، أن ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وستسعى لدعم المستشفيات الحكومية بنطاق دائرتها الانتخابية، لافتة إلى أنها أبدت رغبتها للجنة الدينية كرغبة أولي، والمشروعات الصغيرة كرغبة ثانية. وأشادت النائبة، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، خاصة أن استقبال النواب اليوم كان مشرفا ومعبرا عن التاريخ العريق للمجلس التشريعي، مؤكدة أن اجراءات استخراج كارنية العضوية لم يستغرق سوى دقائق معدودة. وحرص الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة أوقاف الاسماعيلية، على مساندة زوجته النائبة سهير القاضى، فى أول يوم لها تحت القبة وحرصت النائبة على التقاط الصور التذكارية بالقاعة الرئيسية للمجلس ومتحف البرلمان مع أسرتها.



الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية. وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد الثلاثاء الماضي لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب. وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.

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