رانيا يوسف: "كل مؤخرات الفنانات بارزة بس يمكن مؤخرتي مميزة".."فيديو"

رانيا يوسف الفنانة الأولى في إثارة الجدل، خرجت بتصريح مثير كعادتها لتقلب الموازين رأسًا على عقب، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو لها تمدح من خلاله في جسدها الأمر الذي أثار إشمئزاز العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ظهرت رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس، في برومو حلقته الجديدة التي من المقرر أن تكن في الأول من يناير عام 2021، لتثير غضب جمهور الوطن العربي بأكمله.

رانيا يوسف تدافع عن جراءتها



وجه المذيع العراقى نزار الفارس لـ رانيا يوسف تساؤلات حول إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانًا أبيض شفافًا أبرز مفاتنها.

ردت الفنانة الجريئة رانيا يوسف قائلة: "هي مؤخرتى أنا بس الي بارزة.. مؤخرة الفنانات كلهم تقريبًا.. بس أنا مؤخرتي مميزة".



اعتاد الجمهور على جراءة الفنانة رانيا يوسف من خلال فساتينها وصورها الجريئة التي تشاركها عبر حسابتها الشخصية، إلا أن تطور الأمر ليصل إلى مستويات اخرى بعدما خرجت لتدافع عن جرءتها وملابسها الخادشة للحياء، لتواصل استفزاز جمهورها بطريقتها.

ثار عدد كبير من جمهور رانيا يوسف عليها بعد نشرها برومو الحلقة التي من المقرر عرضها خلال أيام، الأمر الذي اعتبره الكثير تقليل من قيمتها كفنانة مصرية.

اعتادت رانيا يوسف على الضجة العارمة التي تنال منها فور نشرها لصورة جديدة لها، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة التي تحرص عليها دائمًا.

استمرت رانيا على نفس الوتيرة التي تتبعها دائمًا في المهرجانات والحفلات لتتصدر التريند بعدها، إلا أنها تنفي دائمًا غايتها من الأضواء والحديث المستمر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

اقرأ أيضًا..رانيا يوسف تنتقد هبة الأباصيري بسبب ظهورها بالحجاب "صور"





المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا، حيث حصد المسلسل على شهرة واسعة خلال الموسم الأول ليستكمل مسيرته بالموسم الجديد.