محمود الخطيب يشارك في تشييع جثمان رئيس الزمالك "صور"

وأصيب أحمد البكري بفيروس كورونا، وتم حجزه بإحدى مستشفيات الجيزة، بعد أيام قليلة من توليه المسئولية كرئيس لنادي الزمالك خلفا لمجلس الإدارة الذي كان يرأسه مرتضى منصور، والذي تم حله من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعدما تم إثبات عدة مخالفات مالية، أقرتها اللجنة التي كلفتها وزارة الشباب والرياضة للتفتيش داخل نادي الزمالك.

توفى منذ قيل المستشار " أحمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جنازة الراحل أحمد البكري رئيس الزمالك، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اجتماع طاريء

دعى أشرف صبحي وزير السباب والرياضة، إلى اجتماع طاريء مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ورفع حالة الاستعداد القصوى، بعد وفاة رئيس اللجنة أحمد البكري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

مرتضى منصور ينعي وفاة رئيس الزمالك

أعرب مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق عن حزنه بشأن توفى رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري، وتقدم بالعزاء لكامل أسرته متمني أن يسمنه الله فسيح جناته .

وكتب المستشار مرتضى منصور عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" معبرا عن كامل العزاء لأسرة رئيس الزمالك السابق معلقا " ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

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الأهلي ينعي رئيس الزمالك

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم. ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.