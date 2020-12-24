فيديو.. مها عبدالناصر:ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياتى داخل المجلس

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الصعبة، التى لابد من التركيز عليها بدقة، وملفات التعليم والصحة ستكون بالتأكيد أولويات كل النواب، لكننى سأهتم بشكل خاص بكل ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت عضو مجلس النواب خلال حديثها لــ دوت الخليج، عن التمثيل الكبير للمرأة داخل مجلس النواب، مؤكدة أن الطريق طويل أمام المرأة المصرية حتى تصل إلى تمثيل أكبر من ذلك.