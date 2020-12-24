الميركاتو الشتوي "طوق نجاة" الزمالك.. نكشف 4 صفقات الأقرب!

أصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك، في مأزق مع جمهور الفارس الابيض علي خلفية "فشلها" في إبرام صفقات قوية للقلعة البيضاء، علي حد وصف بعض جمهور الملكي المصري.

وواصل جمهورالابيض شن هجوم كبير علي المسئولين بإدارة القلعة البيضاء، لاسيما بعد عدم تعاقد الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مع لاعبيين من طراز عالي من شأنهم أن يمثلوا إضافة كبيرة للزمالك الفترة الحالية والقادمة.

غضب الجماهير البيضاء

لاسيما مع الأمل الكبير الذي جاءت به اللجنة، والتصريحات التي كانت تدل علي إتيانها، لتحقيق طموحات وأمال جمهور الزمالك خلف الإدارة السابقة للقلعة البيضاء، مما جعل البعض يترحم علي الإدارة السابقة برئاسة مرتض منصور.

وفشلت اللجنة الثلاثية، في التعاقد مع لاعبين، لم يكونوا ليكلفوا النادي سوا رتباتهم، أمثال: أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، والذي أستغنت عنه إدارة القلعة الحمراء ليصبح اللاعب حر، وبعد تصريحات متدوالة ظن الجميع أن الشيخ سيصبح لاعبا في الزمالك خاصة بعد جلوس "الشيخ" مع مسئولي الأبيض ولكن تفاجئ الجميع بتراجع مسئولي القلعة البيضاء عن الصفقة.

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لصانع الألعاب أمير عادل، الذي حضر للزمالك ووقع بالفعل العقود مع الملكي الأبيض، ولكنه سرعان ما تفاجئ الجميع أيضا بتراجع الزمالك عن الصفقة، بتبرير أن المدير الفني هو من رفض التعاقد مع اللاعب. وبذلك فتح مجال النقد اللاذع للجنة الثلاثية

وأصبحت جماهير الزمالك في حالة قلق كبير، خوفا من تكرار سيناريوهات 2005 للزمالك، والمعروفه بفترة الأزمات بالنسبة للفارس الأبيض، ومع تصاعد الأزمات المستمرة داخل ميت عقبه جاءت فترة الإنتقالات الشتوية لتكون بمثابة طوق نجاة للجنة الحالية وإعادة ثقة جماهير الزمالك في الإدارة الحالية إن أردت، من خلال التعاقد مع بعض النجوم الذي برزت في الدوري المصري والقادرين علي سد فجوات القريق للفترة القادمة.

نستعرض اللاعبين الذي قد يكون الزمالك بصدد التعاقد معهم:

1- محمود نبيل دونجا

مع كل فترة إنتقالات يتمنى جماهير الزمالك إبرام الصفقة التي يصفها بعض الجمهور بأنه " بديل طارق حامد"، وأنه اللاعب الوحيد الذي قد يضاهي طارق حامد خارج الزمالك، ويعلم جمهور الزمالك أن صفقة دونجا ليست سهله، نظرا للقيمة المالية التي يتقاضها اللاعب في " بيراميدز"، بالإضافة لصعوبة تفريط الفريق في خدمات اللاعب في ظل المستوي العالي الذي يقدمه وسط الميدان.

2- والتر بوليا

لفت والتر بواليا مهاجم وادي دجلة المتمي أنظار جماهير الكرة المصرية، ويبدو أنه سيكون الصفقة المتنازع عليها القطبيين الفترة القادمة، ويري جمهور الزمالك في بواليا الأمل بقيادة خط هجوم الزمالك، خاصة بعد أنباء رحيل مصطفي محمد ورغبته في خوض تجربة الإحتراف.

يذكر أن بواليا قد سجل هدفيين في بداية الدوري المصري:هدف في مرمي الطلائع، ومثله في مرمي المصري البورسعيدي بعد موسم.

3- أسامة جلال مدافع إنبي

أصبحت صفقة أسامة جلال مدافع أنبي ومنتخب مصر الأولمبي، الحل الأمثل للفارس الأبيض، بعد إصابة مدافعي الفريق محمود علاء ومحمد عبدالسلام بفيروس كورونا، ليصبح الزمالك في ورطة في ظل وجود مافعيين فقط هما: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش المتعافي حديثا من فيروس كورونا.

4- محمد عبدالعاطي لاعب دجلة

يري جمهور الزمالك أن محمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة، هو الخيار الأمثل حال فشل مفاوضات التجديد للاعب وسط الميدان الدولي التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي تعاقده مع القلعةالبيضاء في الفترة القادمة.

ويأمل جمهور الزمالك في اللجنة الحالية بإبرام إحدى الصفقات السابقة أو غيرها، والتي من شأنها أن تحافظ علي قوام الفريق الأساسي، وتزج بالملكي الأبيض لمنصات التتويج في الموسم الحالي 2020-2021 والمواسم القادمة.