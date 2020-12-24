النشرة المرورية: سيولة بـ26 يوليو وشارعى الجيش وبورسعيد بديلا لوسط المدينة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص، مع توافد المواطنين على مواقف الوجهين البحرى والقبلى؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام متفرقة، فى طريق الجيش، وأحجام متفرقة بمحور أبو قير، بميدان الوزارة ومنطقة كفر عبده، وبعض الأحجام للقادم من محرم بك ومتجه للكورنيش.

وتابع صابر أن، محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وأشار صابر إلى أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى وصلة المريوطية للمتجه للمنيب، وأعلى الأوتوستراد للقادم من مناطق كارفور والمعادى ومتجه لمناطق دار السلام والبساتين، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وأكد صابر أنه تنفيذا لتوجيات اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تم وضع خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات المرورية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، والتعامل مع حالات الطوارئ.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو ما زالت تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مضيفا أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مع انتشار الخدمات المرورية لإدارة مرور الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأضاف صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور الفردوس للقادم من مناطق صلاح سالم، وأرض المعارض، والرحمن الرحيم، ومتجه لنفق الأزهر، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارع لطفى السيد والمسطح الأرضى بشارع أحمد سعيد، وتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر، على أن طريق الكورنيش يشهد بعض الأحجام للقادم من منطفة معهد ناصر والساحل ومتجه لمناطق التحرير، ناصحا باستخدام شارع شبرا، وكذلك بعض الأحجام عند منطقة الملك الصالح وأثر النبى للمتجه إلى المعادى، ومن الممكن سلوك محور الأوتوستراد الذى يكون أفضل منه حالا.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بوجود بعض الأحجام بوسط المدينة فى شارع الأزهر، للمتجه إلى مناطق الموسكى والعتبة، ناصحا باستخدام شارعى الجيش أو بورسعيد فى هذا التوقيت.