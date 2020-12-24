محافظ الشرقية : رفع 89 ألف طن قمامة ونقلها للمدفن الصحى

جدة - نرمين السيد - وأشاد غراب فى بيان، اليوم الخميس، بالجهود التى تبذلها وحدة التدخل البيئى بالمحافظة لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالى، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى، مؤكدًا ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها الكمامات والقفازات.
من جهته، قال فخرى عبدالعزيز مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل: "إنه تم الانتهاء من رفع 7535 م3 قمامة خلال ديسمبر الجارى بواقع 260 نقلة باستخدام 10 سيارات و2 لودر وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة".
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