مدبولى : هدفنا التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المؤهلة فنيا

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما حضر الاجتماع أيضا، الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغاز، والمهندس، أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز.





وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هدفنا الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المؤهلة فنيا، بل والتوسع فى هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، فيما استمع من وزير البترول إلى شرح حول رؤية الوزارة للمشروع والتحديات التى تواجه عملية التنفيذ.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه خلال العام الجارى، تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد مليون وحدة سكنية، على الرغم من أزمة فيروس "كورونا"، التى فرضت عددا من التحديات أثناء عملية التنفيذ، تم حل جزء منها، بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، فيما يتم التواصل المستمر من أجل حل المتبقى من هذه المعوقات.

واستعرض الوزير أبرز التحديات التى تواجه مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، والتى تتمثل فى منع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات التى يوجد بها عدادات كودية، مياه أو كهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات المخالفة والتى تخضع لقانون التصالح، وقرار المحافظات بمنع توصيل الغاز الطبيعى مع باقى المرافق لأى عمارات أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر، وغير مكتملة التشطيب، مشيرا إلى أن هذه المعوقات قد تم حلها مؤخرا، ويبقى تحدى إعادة الشيء لأصله، والاحتياج لتمويلات أخرى لاستكمال المشروع.

وتناول الوزير أيضا التحدى الخاص بالصرف الصحى الحكومى، موضحا أنه للاستمرار على نفس معدلات توصيل الغاز الطبيعى الحالية مطلوب مضاعفة معدلات تنفيذ الصرف الصحى الحكومى بالقرى والنجوع والتى تمثل ما يزيد على 90 % من خطط توصيل الغاز الطبيعى الحالية والمستقبلية.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزيرى البترول والإسكان بشأن تنفيذ شبكات مشروعى الصرف الصحى والغاز فى المناطق المستهدفة والمؤهلة فنيا، سواء فى المحافظات أو فى المدن الجديدة، على أن يتم عقد اجتماع سريع حول هذا الشأن، بحضور المسؤولين المعنيين من الجانبين، على أن تكون قرى مبادرة "حياة كريمة" على أجندة الأولويات.

وخلال الاجتماع، تم التوافق بشأن مسئولية إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ستتولى، بوجه عام، الجهة المنفذة لمشروعات المرافق إعادة الشيء لأصله على أن تقوم لجنة محايدة بتسلم الأعمال، مثلما يحدث حاليا فى مشروع تطوير الطرق المحلية بالمحافظات.