أمانة النواب : 65 نائبا تسلموا بطاقات العضوية

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الخميس "65" نائبا عن قائمتى شرق وغرب الدلتا، وذلك من أصل 84 نائبا مجموع عدد أعضاء القائمتين.





واكد فوزى أن الأمانة العامة لمجلس النواب تحرص مع بداية كل فصل تشريعى على إقامة دورات تمهيدية وتعريفية للسادة النواب وخاصة للجدد منهم، ومن المقرر أن يتم ذلك بعد انتهاء استقبال النواب واستخراج بطاقات العضوية، موضحا أن هذه الدورات ستتضمن الناحية الدستورية واللائحية وكذلك التكنولوجية.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الأمانة العامة بمجلس النواب فى خدمة ومعاونة النواب، وهذه وظيفتها وواجبها تجاه نواب الشعب، متمنياً النجاح والتوفيق للنواب لخدمة مصر وشعبها.

ووجه فوزى الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس على حسن أدائهم وحرصهم على إظهار الوجه العريق والحقيقى للبرلمان كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين وممثلى الإعلام على تعاونهم مع الأمانة العامة لمجلس النواب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية فى تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان (2021/2026).

جدير بالذكر أن لجان الاستقبال ستواصل عملها الأسبوع المقبل، لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بالنظام الفردى وعلى مدار ثلاثة أيام، كالآتى:

- الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالى عدد 90 نائب.

- الإثنين 28 ديسمبر: نواب (10) محافظات (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نائب.

-الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (11) محافظة (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائب.