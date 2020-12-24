وزير النقل يتابع أعمال التطوير والمشروعات بميناء سفاجا البحرى

جدة - نرمين السيد - وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بالبدء أول يناير المقبل فى أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتى تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، وتتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا وغاطس بعمق 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر.





جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، يرافقه عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أعمال التطوير والمشروعات الجارى تنفيذها بميناء سفاجا البحرى.

بدأ الوزير الجولة بتفقد صالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء، وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجارى تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 93٪، كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولى شركة مصر للألومنيوم حيث يتم نقل 600 ألف طن خام ألومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادى.

وتابع الوزير أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة لـ 174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محل تجارى وموتيل.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كل أعمال الساحة التى ستساهم فى تقليل الضغط المرورى وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء، وتفقد الوزير الموقع الخاص بإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والتى تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف متر مربع تقريباً، وتتضمن إنشاء رصيف بطول ألف متر طولى بما يساهم فى استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنوياً، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنوياً.

وأكد وزير النقل أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحرى يعتبر أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربى للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن الميناء والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى يقع بالطريق البحرى لمبادرة الحزم والطريق التى تمتد من بحر الصين الجنوبى والمحيط الهندى.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة فى المشروعات الكبرى بالموانئ فى إطار الخطة التى ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية لها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

