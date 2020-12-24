صور.. لجنة مكافحة كورونا : جميع أدوية البروتوكول يتم تصنيعها داخل مصر  

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسنى، وقيادات وزارة الصحة، والدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وممثلين عن غرفة صناعة الدواء المصرية، وعدد من شركات الأدوية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المعنى.

وأكد الدكتور محمد حسانى، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر استطاعات إدارة الأزمة والتغلب على جميع تحديات الفيروس من الناحية الطبية، مشيرًا إلى أن التحدى الأكبر كان عدم توافر المعلومات الكافية عن الفيروس للتعامل معه بمنظور الطب المبنى على الدليل، لكنه تم الاعتماد على الدراسات الملاحظية والاستفادة من المعلومات المتاحة من مختلف دول العالم وتطويرها بشكل متأنى للتعرف على الفيروس والوصول إلى القواعد الإرشادية الخاصة بالتعامل مع الفيروس.

وأضاف حسانى أن تحديث البروتوكول العلمى بشكل مستمر وفقًا لمستجدات الأوضاع ساهم فى الوصول إلى نسب عالية فى معدلات شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل نسب الوفيات مقارنة بدول العالم، مؤكدًا أن اللجنة العلمية لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية للفيروس بناءً على دراسات علمية دقيقة.

واستعرض حسنى مراحل تحديث بروتوكول علاج فيروس منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر، حتى وصلت إلى نسختها الرابعة، مؤكدًا أن البروتوكول المصرى قائم على العلم والخبرة، وكان أول بروتوكول اعتمد بعض الأدوية التى حذرت بعض الدول من استخدامها لكن بعد ذلك ثبت فاعليتها وبدأ استخدامها مرة أخرى فى تلك الدول، لافتًا إلى أن ما يحكم مدى فاعلية أدوية البروتوكولات هو الاستخدم الأمثل لها وفقًا لتصنيف الحالات، كما أوضح أن جميع قررارت اللجنة مدعومة بأبحاث علمية ودراسات بحثية تقوم بها اللجنة، والتى تضم لجنة بحثية، ولجنة لتدريب الأطباء على البروتوكولات، ولجنة أخلاقيات مهنة، يعملون جميعهم كفريق واحد هدفهم الحفاظ صحة المصريين.

ووجه الدكتور حسام حسنى، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعمها الكامل للجنة للتوصل إلى أفضل بروتوكولات علاجية للفيروس، كما وجه الشكر لجميع الشركاء المعنيين فى إدارة الجائحة وصناع الدواء فى مصر الذين بفضل جهودهم أصبحت جميع أدوية البروتوكول يتم تصنيعها داخل مصر بنسبة 100%.

وأضافت الدكتورة چيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن مصر كانت على تواصل مع دول العالم المختلفة مثل الصين وإيطاليا منذ ظهور أول حالة بمصر لتبادل الخبرات، لوضع أول بروتوكول مصرى شامل لعلاج فيروس كورونا فى مارس 2020، من حيث تعريف الحالة، وتقسيم المرضى حسب حالتهم الصحية "بسيطة، متوسطة، شديدة" ووضع بروتوكول خاص لكل تصنيف منهم، وكذلك بروتوكولات مكافحة العدوى، والإرشادات الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس.

كما استعرضت الدكتورة جيهان العسال مراحل تحديث البروتوكول العلاجى فى شهر أبريل والذى شمل استراتيجية عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا خارج مستشفيات العزل من خلال توفير أماكن مخصصة للعزل مثل نزل الشباب، والفنادق، فضلاً عن التوسع فى استخدام بعض الأدوية مثل مضادات التجلط، مؤكدة أنه أثبت نجاحه فى الحالات الشديدة والحرجة، كما تم تحديث البروتوكول فى شهر مايو واعتماد أدوية مضادات الفيروس، مضيفة أن النسخة الرابعة للبروتوكول تم وضعها فى شهر نوفمبر وكانت بمثابة بروتوكول استباقى، وتم خلاله اعتماد أدوية لأى للمضاعفات قد تحدث بعد زوال الأعراض المرضية، وكذلك وأعراض الجهاز الهضمى فى الاعتبار بناءً على نتائج الأبحاث العلمية.



واستعرضت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، مستجدات الأبحاث العلمية خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن دور البحث العلمى المستمر والتحليل الدورى للبيانات بمنهجية وأسلوب علمى لدعم اتخاذ القرار المبنى على دليل، كما لفتت إلى دور لجنة أخلاقيات البحث العلمى المعنية بمراجعة مقترحات الأبحاث ودراستها من الناحية العلمية والأخلاقية.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم أن اللجنة استقبلت 69 بحثًا خاصًا بفيروس كورونا تضمنت 34 بحثا ملاحظية فى التخصصات المعلمية وتحليل بيانات المرضى والتخصصات الاجتماعية والنظام الصحى، بالإضافة إلى 35 بحثًا تداخليًا للوقاية والعلاج، لافتة إلى أن متوسط أيام العمل للجنة أخلاقيات البحث كان 7 أيام بين البحث المقدم ودراسة اللجنة، كما استعرضت أيضًا أهم الدراسات الإكلينيكية للعلاج والوقاية من فيروس كورونا ومنها دراسة استخدام بلازما المتعافين فى العلاج، مؤكدة أن مصر كانت أول دولة فى أفريقيا ضمن 3 دول إفريقية تشارك فى الأبحاث الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا، كما أنها ضمن أول 10 دول تشارك فى التجربة بشكل عام، كما أشارت إلى جهود مصر فى النشر العلمى خلال الجائحة من خلال مواصلة نشر البحث العلمى فى مجلة "اللانست" الدولية للنشر العلمى.

كما أشارت إلى إجراء التدريب العملى على تنسيق التجارب الإكلينيكية الدولية، حيث تم تدريب 40 باحثا علميا على تفعيل تجربة بحثية كاملة من البداية حتى النهاية، كما لفتت إلى نظام تسجيل بيانات المرضى الإلكترونى من حيث التاريخ المرضى والأعراض ومتابعة إدخال البيانات على المستوى المركزى، وتابعت أن الدراسات البحثية شملت أيضًا نتائج البروتوكول المصرى لعلاج كورونا على العاملين بالقطاع الصحى وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل، والتغيرات فى نسب الأعراض والشفاء، بالإضافة إلى خصائص المرضى المرتبطة بنسب الشفاء والأعراض المصاحبة حسب الشهور.

وذكرت الدكتورة نهى عاصم، أنه من خلال إجراء تحليل إحصائى تبين دقة التشخيص الإكلينيكى للحالات المصابة من خلال الأشعة والتحاليل بنسبة 91٪؜ مقارنة بإجراء ال PCR، مشيرة إلى ربط قاعدة بيانات الحالات المشتبهة بكورونا بقواعد بيانات مبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة حيث إن للبيانات دور فى ترتيب الأولويات والمساعدة فى التوصل لدراسة واضحة، مؤكدة أهمية دور البحث العامى وتكوين فرق بحثية فى المستشفيات حتى بعد جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أهمية التدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية ضمن الاستعداد التام لمواجهة الجائحة، حيث تم تدريب 27493 من الأطقم الطبية شملت تدريب 25307 طبيب، و 21779 طبيب عن طريق التعليم عن بعد، و 3528 طبيب عن طريق دورات تدريبية عملية، بالإضافة إلى تدريب 1119 صيدلى، و782 صيدلى عن طريق التعليم عن بعد، و337 طبيب عن طريق دورات تدريبية عملية، تم تدريب 1299 عضو هيئة تمريض، و1289 عضو هيئة تمريض عن طريق دورات تدريبية عملية، 10 أعضاء من هيئة التمريض فى دورة تدريب المدربين، تم اختبار 7923 طبيب على بروتوكول العلاج كوفيد-19 المحدث، و12971 طبيب على بروتوكول العلاج كوفيد-19 المحدث، و885 طبيب على أساسيات الرعاية المركزة.

وتابع" أنه تم تدريب 352 طبيبًا من جميع مسشفيات الحميات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO على بروتوكول علاج فيروس كوفيد-19 المستجد وأسس مكافحة العدوى و الاستدلال العلمى وأسس البحث العلمى وآلية تصميم الأبحاث، والتسجيل الطبى و مبادئ الجودة، بالإضافة إلى تدريب 407 طبيب صدر على بروتوكول علاج فيروس كوفيد-19 المستجد وأسس مكافحة العدوى والتسجيل الطبى ومبادئ الجودة، وإنعاش القلب الأساسى، كما تم تدريب 110 طبيب على أسس التغذية العلاجية وأهميتها و كيفية متابعة احتياجات المرضى المحجوزين داخل المستشفيات من العناصر اللازمة و المحاليل الضرورية لكل حالة على حدة، سواء فى الأقسام الداخلية أو فى الرعايات المركزة".



وذكر أنه ضمن مشروع رفع كفاءة أطباء الرعاية المركزة، تم تدريب 485 طبيب من مستشفيات الحميات والصدر والعزل على "أسس الرعاية المركزة، ميكانيكا التنفس الصناعى، أسس مكافحة العدوى، التفاعلات الدوائية لأدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا"، وضمن مشروع إنشاء قسم البحث العلمى، تم تدريب 27 طبيبا من مستشفيات الحميات بالتعاون مع الدكتورة نهى عاصم، مستشارة الوزيرة لشؤون البحث العلمى، على أساسيات البحث العلمى والتحليل الإحصائى وأسس الكتابة البحثية تمهيدًا لإنشاء قسم بحث علمى بجميع مستشفيات الحميات.

كما تم تدريب 1119 صيدلى ضمن مشروع الصيدلة الإكلينيكية منهم 337 من خلال دورات تدريبية بالأكاديمية و 782 صيدلى بتقنية التعليم عن بعد، حيث تم التدريب على التفاعلات الدوائية لبروتوكول علاج كوفيد-19 المستجد ومتابعة الأعراض الجانبية والوظائف الحيوية للمرضى داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان بما يهدف إلى تفعيل دور الصيدلى الإكلينيكى أثناء تنفيذ الخطة العلاجية للمرض، بالإضافة إلى رفع كفاءة التمريض حيث تم تدريب 1289 عضو هيئة تمريض على أسس مكافحة العدوى، أسس التغذية العلاجية، الدعم النفسى لمرضى كوفيد- 19، أسس الرعاية المركزة، والأعراض الجانبية لبعض الأدوية و كيفية تداول الأدوية، كما تم تدريب 10 من أعضاء هيئة التمريض بالتعاون مع الإدارة المركزية للتمريض بنظام تدريب المدربين TOT لرفع كفاءة المدربين لدى الإدارة المركزية و توحيد تدريب هيئة التمريض فى وزارة الصحة والسكان.

وضمن مشروع رفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعى، تم تفعيل مشروع دبلومات تغذية متخصصة بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بالتنسيق مع مراكز الأورام التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة أطباء وفنيى المعامل، ورفع كفاءة أطباء وفنى الأشعة.

ومن جانبها أكدت الدكتور ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، على دور شركات الأدوية فى توفير أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأمين احتياجات السوق من الأدوية الأخرى الأساسية خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة وألبان الأطفال، حيث تم وضع خطة للتوازن بين الصناعة وتوفير الأدوية خلال الجائحة، بدعم من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى توافر احتياجات السوق من المواد الأساسية فى صناعة الدواء حيث تكفى من 6 إلى13 شهرًا، كما لفتت إلى أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للعاملين خلال الجائحة لضمان الاستمرارية فى الإنتاج، ضمن منظومة عمل واحدة تهدف إلى توفير احتياجات مصر من الأدوية بشكل دائم.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات الأدوية، أن دعم القيادة السياسية ساهم بشكل كبير فى توطين صناعة الدواء والعمل على توفير المواد الخام والمخزون الاستراتيجي، من خلال تأمين جميع احتياجات مصر من الأدوية خلال الجائحة وتوفير مخزون استراتيجى كفى 8 أشهر على الأقل، لضمان عدم حدوث أى نقص، مؤكدين أن مصر لم تشهد أى أزمة فى الدواء خلال جائحة فيروس كورونا، مع الحفاظ على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمالين بالمصانع والشركات.