الهجرة تكرم الطفل المصري ميسرة مقلد الحائز على جائزة شخصية العام بالنمسا

وزيرة الهجرة تعلن "ميسرة مقلد" سفيرًا للمبادرة في أوروبا لتمسكه بهويته وجهوده المجتمعية

السفيرة نبيلة مكرم لشباب وأطفال مصر بالخارج: حافظوا على لغتكم ولا تنسوا جذوركم

السفيرة إيناس مكاوي: "اتكلم عربي" همزة وصل تقرب بيننا.. ومصر كتبت أبجدية التاريخ وعلّمت العالم الحضارة والإنسانية

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لمواجهة حرب طمس الهوية العربية والمصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا المصريين بالخارج، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعلية لتكريم الطفل "ميسرة محمود مقلد" من أبناء المصريين بدولة النمسا، وذلك لفوزه بجائزة "شخصية العام بالنمسا في 2020" نتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وحضر الفاعلية السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، وكذلك عدد من أعضاء الفريق المشارك في مبادرة "اتكلم عربي" أبرزهم الكاتب "محمد فتحي" وياسمين نور الدين وهالة فاروق، كما بدأت الفاعلية بعرض فيديو يوضح حصاد المبادرة بعد أسبوعين من إطلاقها مصحوبًا بتعليق صوتي من معالي وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.