موجز السوشيال ميديا.. نجوم الرياضة ينعون رئيس نادي الزمالك.. ابنة أصالة توجه رسالة لـ طارق العريان

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: عصام الحضري يعتذر عن عدم الانضمام لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي بفستان قصير .. أحدث ظهور لـ رانيا منصور بعد صراع مع كورونا .. حازم إمام ينعي رئيس نادي الزمالك هاني أبو ريدة ينعى رئيس نادي الزمالك: اللهم اغفر له وألهم أهله ومحبيه الصبر أحمد مرتضى ناعيًا أحمد بكري: ربنا يرحمه ويغفر له وحشتني ياسند .. فرجاني ساسي يوجه رسالة موثرة لـ طارق حامد فرجاني ساسي ينعى رئيس نادي الزمالك : إنا لله وإنا إليه راجعون تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري بعد صراع مع كورونا.. أحمد شوبير ينعى رئيس نادي الزمالك شاهد.. أحدث ظهور لـ شيما صابر .. والجمهور: ملامحك جميلة بندعيلك من قلبنا.. نجوم يدعمون أصالة بعد خيانة زوجها نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد البرنس.. أحمد حاتم يخطف الأنظار في أحدث ظهور ظلم وجحود ونكران.. أصالة تهاجم طارق العريان بعد صورته مع الموديل اللبنانية الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل ابنة أصالة تكشف تفاصيل عن أزمة والدتها وتعلق: واحدة سبب خراب البيت ديانا حداد تخطف الأنظار بجانب شجرة الكريسماس.. شاهد ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا يارا تشارك جمهورها تحضيرات كيكة الكريسماس.. شاهد مايا دياب بفستان أحمر جريء: ميلاد مجيد وينعاد على الجميع طارق مصطفي ينعي رئيس الزمالك "بيراميدز" ناعيا رئيس نادي الزمالك: خالص التعازي لأسرة المستشار رنا سماحة في شهر العسل من أسوان: الإنجاز المصري العظيم السد العالي «المسحة سلبية الحمد لله».. أحمد عادل عبد المنعم يعلن شفاءه من كورونا سمية الخشاب تشارك جمهورها بصور من داخل الجيم #أحمد_بكري يتصدر تويتر بعد وفاته من داخل الجيم.. كريستيانو رونالدو بصحبة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك هاني حتحوت ينعي وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا مايا دياب تعلن عن صدور أغنيتها الجديدة "دوب" «هيدي السنة كانت صعبة عليكي».. رامي عياش يهنئ زوجته بعيد ميلادها نادين نسيب نجيم احتفالًا بعيد الميلاد: هللويا ولد المسيح إليسا عن عيد الميلاد: نصلي لكل عائلات الشهداء والفقراء شاهد... كيف تحتفل نانسي عجرم بعيد الميلاد شيكابالا يهنئ أحمد جعفر بعيد ميلاده دينا تنشر صورًا من طفولتها خلال الاحتفال بالكريسماس.. شاهد كيف تغيرت ملامحها أحمد السعدني يهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. نجوم الرياضة ينعون رئيس نادي الزمالك.. ابنة أصالة توجه رسالة لـ طارق العريان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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