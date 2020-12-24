نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث في شئون الجماعات الإسلامية: وسطاء الإخوان في البيت الأبيض رتبوا لقاء يجمع قيادات الإخوان ومسؤولين من البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعد مكتب الإخوان الهاربين في تركيا، ملفات متنوعة متعلقة بأوضاع الجماعة في الداخل المصري لاسيما قضايا سجناء التنظيم، بجانب بعض التقارير التي يسعون من خلالها لتشويه سمعة النظام السياسي المصري، بهدف تقديمها للإدارة الأمريكية الجديدة الأيام المقبلة.

وقال " عمرو فاروق"، الباحث في شئون حركات الجماعات الإسلامية ان وسطاء الإخوان في البيت الأبيض رتبوا لقاء مرتقبا في مارس المقبل يجمع بين قيادات الإخوان المصرية الهاربة في الخارج، ومسؤولين من البيت الأبيض، وممثلين عن الحزب الدميقراطي الأمريكي، فضلا عن شخصيات من الكونجرس الأمريكي محسوبة على إدارة جو بادين، للمناقشة حول وضع الجماعة في مصر، مع تقديم الملفات التي تم إعداها مؤخرا بهدف الإساءة للدولة المصرية مؤسساتها.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق باراك أوباما طرف داعم في الحوار المرتقب بين قيادات الإخوان والإدارة الأمريكية الجديدة، لاسيما أن الملفات التي تم تجهيزها تعتمد على وقائع ملفقة تخص النظام السياسي المصري في تعاملهم مع إشكاليات جماعة الإخوان في الداخل المصري.

وأشار " عمرو فاروق"، أن الإدارة الأمريكية رفضت لقاء الإخوان كفصيل سياسي وحيد وطالبت بضرورة أن يضم الوفد ممثلين عن القوى المدنية والسياسية المصرية، ما دفع الجماعة للترتيب مع ايمن نور، مؤسس قناة الشرق، ليكون ضمن الوفد من خلال التحالف الذي أسسه مؤخرا في تركيا، فضلًا عن كيانات إخوانية تم تشكيلها في تركيا، مثل المجلس الثوري الصري، والمنبر المصري، والتحالف المصري للمنظمات المصرية في الخارج، وتقمديمها على أنها كيانات تمثل المعارضة المصرية في الخارج.

ونوه " عمرو فاروق" أن جماعة الإخوان أعطت أبواقها الإعلامية تعليمات بضرورة شن حملات ممنهجة ضد النظام السياسي المصري خلال المرحلة الراهنة تتعلق بملف الحريات والسجناء والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إشعال الموقف بين الإدارة الأمريكية والنظام السياسي المصري، واستثمار الموقف لصالحها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد الباحث في شئون حركات الجماعات الإسلامية ان جماعة الإخوان حركت عددا من المنظمات الحقوقية التابعة لها في الخارج فضلا عن المؤسسات الحقوقية الدولية الموالية للجماعة ومشروعها، في التنديد بملف ملف سجناء الإخوان، والمحسوبين عليها، وافتعال الأزمات داخل السجون.

وعلى مدار الأيام الماضية تم افتعال أزمة بين سجينات الإخوان في سجن القناطر، كانت بطلتها المحامية هدى عبد المنعم،الملقبة بالمرأة الحديدة داخل التنظيم، وتم القبض عليها في قضية تمويل وإدارة شوؤن التنظيم الإخواني بالقاهرة في نوفمبر 2018، بحجة منع الزيارة عنهن بسبب الإجراءات التي طبقتها مصالحة السجون المصرية على مختلف السجون في ظل أزمة كورونا، والحد من انتشار الفيرس بين السجينات.

كما شاركت في المشهد الإزمة أمل عبد الفتاح اسماعيل، الشهيرة بـ"أم مصعب"، والمتهمة بدعم وتمويل الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش فى مصر، عقب قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 23 لـسنة 2017 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"ولاية الصعيد".

وتعتبر "أم مصعب"، الابنة الصغرى لـ عبد الفتاح عبده إسماعيل، أحد المخططين لإعادة إحياء تنظيم الإخوان عام 1965، بالاشتراك مع زينب الغزالي، وسيد قطب، كما كانت ضمن المتهمين في قضية "الجهاد الكبرى"، عام 1981.