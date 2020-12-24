نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحف كوم أوشيم يعلن إلغاء جميع أنشطته حتى إشعار آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن متحف كوم أوشيم عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل في الوقت الحالي، وذلك بدءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ونوه المتحف على أنه مستمر في استقبال زوار المتحف داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، وكذلك تطبيق السعة الإستيعابية 50%.

يذكر أن متحف إيمحتب في منطقة سقارة الأثرية أعلن أيضًا عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل في الوقت الحالي بدءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأكدت إدارة المتحف استمرار استقبال الزوار داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد.