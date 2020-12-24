نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء.

وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء يشهد طقس دافئ بينما يكون مائل للحراره علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) علي مناطق من أقصي غرب البلاد علي فترات متقطعة وأمطار خفيفه (20 % تقريبا) علي مناطق من شمال ووسط الصعيد علي فترات متقطعة، كما تكون رياح معتدلة علي كافة محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.