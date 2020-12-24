القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض 4 طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، وطالبت الدعاوى بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.





وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثانى مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية. وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامى، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائى عطية نقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

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