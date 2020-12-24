رئيس جامعة الزقازيق : رفع سرعة الإنترنت إلى ستة أضعافها بالكليات

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان، أنه تم رفع سرعة الإنترنت إلى ستة أضعافها لتصل إلى 600 ميجا بايت- ثانية، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية شاملًا بذلك مستشفيات جامعة الزقازيق وجميع الكليات، وذلك لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعة.





وأضاف: أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وأنه يتم حاليا التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الإنترنت لكليات الحاسبات والمعلومات والطب البيطرى، والتربية النوعية، والآثار بصان الحجر، والطب البشرى بفاقوس والمدن الجامعية. وأشار شعلان إلى أن خطة الجامعة خلال الفترة المقبلة تتجه نحو زيادة الخدمات الرقمية لحل أى مشكلة تسبب الزحام والتكدس، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعة للتحول إلى تعليم عن بعد.

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