وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع باكستان

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشى، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين فى مجمل المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.





شهد الاتصال التطرق أيضاً إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدى لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية فى هذا الشأن. وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائى أو فى المحافل الدولية. كما تم تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فى إطار منظمة التعاون الإسلامى. وأضاف حافظ أن الوزيرين أكدا على الحرص والإرادة للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

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