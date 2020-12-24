صور.. وزير الأوقاف السودانى : التجربة المصرية فى التسامح عظيمة ومتفردة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، إن ما لمسه خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة نظيره المصرى محمد مختار جمعة، يؤكد أن التجربة المصرية فى مجال التسامح الدينى تجربة عظيمة ومتفردة.





وأضاف الوزير السودانى خلال افتتاح المعسكر التثقيفى المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن التجربة المصرية جديرة أيضا أن تعمم فى العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الدينى والسلام العالمى. وزار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصحبته وفد سودانى برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، مكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبى، ويأتى ذلك فى إطار زيارتهم للافتتاح المعسكر التثقيفى المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية.

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