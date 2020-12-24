نائب رئيس مجلس الدولة يؤكد دور الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى 

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن وزارة الأوقاف المصرية قد قامت بجهد كبير فى مجال تجديد الخطاب الدينى فى العالم بأسره، من خلال حركة الترجمة الواسعة التى قامت بها إلى مختلف لغات العالم.





وشدد خفاجى على أن وزارة الأوقاف أعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية وبرامج التدريب المستمرة. جاء ذلك فى كلمته خلال اللقاء التثقيفى، الذى عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين فى الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبى بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية، اليوم الخميس.

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