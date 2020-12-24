صور .. إطلاق برنامج للتبادل الطلابى بين جامعات مصرية و3 دول 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار "مشروع التبادل بين الجامعات" الذى ترعاه وزارة التعليم اليابانية MEXT منذ عام 2011، بغرض تشجيع الجامعات اليابانية على التعاون مع نظيراتها فى إفريقيا.

وألقى السفير المصرى كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها الرؤية المصرية بشأن تعزيز أوجه التعاون الأكاديمى مع كل الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان، وما يمثله البرنامج الجديد من إضافة على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى واليابانى فيما يتعلق بالمجال الثقافى والبحث العلمى وبناء القدرات، ولاسيما أن جامعة هيروشيما تعد واحدة من أعرق الجامعات اليابانية التى تأسست منذ عام 1949.

وأضاف السفير أن التعليم والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا الحديثة تمثل أركاناً أساسية لإرساء مفاهيم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أن البرنامج يأتى فى إطار كونه أحد النتائج التى تحققت بناء على تطبيق مخرجات قمة التيكاد السابعة التى انعقدت باليابان فى أغسطس 2019 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أكد إعلانها الختامى على تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر واليابان وإفريقيا فى شتى القطاعات.

وشهدت مراسم إطلاق برنامج التبادل الطلابى مشاركة كل من رئيس جامعة هيروشيما البروفيسور ميتسو أوتشى وكبار مسؤولى الجامعة، إلى جانب سفير مالاوى باليابان، والمستشار السياسى لسفارة زامبيا، فضلاً عن الدكتور هانى الشيمى المستشار الثقافى لمصر فى طوكيو والدكتورة هانم أحمد.