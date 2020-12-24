عاجل.. السيسى يشارك فى قمة إفريقية عبر الفيديو كونفرانس

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة المقبلة للاتحاد الإفريقى المقرر لها فى فبراير العام المقبل 2021.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لأخيه الرئيس الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد، بالرغم من التحديات التى يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الإفريقى المشترك فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

كما أشار الرئيس إلى أن نجاح القمة الإفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا، والتى تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الإفريقى، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذى أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطنى والإقليمى.

وقد توافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق فى هذا الصدد للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الإفريقى، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.