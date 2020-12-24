وزير الأوقاف السوداني من الإسكندرية: تجربة مصر في التسامح الديني عظيمة ومتفردة

أكد الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، على أن التجربة المصرية في مجال التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة، وجديرة أن تعمم في العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الديني والسلام العالمي.

وأضاف خلال افتتاحه اليوم المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق، أن جاء ذلك بعد ما لمسه خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان الشماع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأزهر الشريف بالإسكندرية أن اللغة هي أحد أهم مكونات الإمام والخطيب ، وأن فهم أسرار اللغة يسهم في رقة طبع صاحبه ، كما أنه لا غنى للخطيب عن ملكة اللغة والأدب ، وأن اللغة هي مفتاح فهم أسرار القرآن الكريم.

وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، اليوم الخميس، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

ويشارك في المعسكر عدد من الطلاب الأندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وزار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ظهر اليوم الخميس، بصحبته وفد سوداني برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، مكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، ويأتي ذلك في إطار زيارتهم للافتتاح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية.

وتفقد وزير الأوقاف ونظيره السوداني، لمتحف المخطوطات هو أحد المراكز الأكاديميَّة الملحقة بمكتبة الإسكندريَّة، وقد أنشئ هذا المتحف بموجب القرار الجمهوري رقم (269) لعام 2002، كما تفقدوا مكتبة الإسكندرية، والتي أبدوا بإعجابهم بهذا الصرح العلمي والثقافي والذي يعد أحد معالم محافظة الإسكندرية، والذي يجمع الآلاف من الكتب في مختلف المجالات وبكافة اللغات.