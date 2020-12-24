الرئيس السيسي يشارك في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الاقتصادية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس». وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات للقمة القادمة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها فى شهر فبراير العام القادم.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لأخيه رئيس جنوب أفريقيا «سيريل رامافوزا» الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقى، بالرغم من التحديات التى يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقى المشترك فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة.