نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وعظ القاهرة تكثيف الجهود التوعوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد اليوم منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة، بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة الحالية خاصة تلك التي تتعلق بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، خاصة وأن محافظة القاهرة تعد من أكثر المحافظات عددًا في إصابات فيروس كورونا.

وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم، مع التركيز على ضرورة توعية الجمهور بأهمية الاجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

كما شدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.