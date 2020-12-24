نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب "المصريين": مصر تواصل دورها القومي لإعادة الدولة الليبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على أهمية الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة حاليًا مع القبائل الليبية في الجنوب، مثمنًا دور مصر وجهودها المستمرة والمتواصلة للم الشمل الليبي وحلحلة الأزمة.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، إن ما يحدث في ليبيا خلال المرحلة الراهنة يُشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن وجود التدخل الأجنبي التركي فى ليبيا يُمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، موضحًا أن ليبيا تُعد امتدادًا قويًا لأمن مصر القومي، مشددًا على ضرورة وجود توافق "ليبي _ ليبي"، كونها الطريقة المثلى لإنهاء الأزمة وحلها بشكل ودي، دون وجود أي تدخلات أجنبية.

وشدد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، وهو دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، مشيرًا إلى أن مصر ليست وحدها فقط التي تهتم بهذه القضية، بل هناك العديد من دول العالم وعلى رأسها فرنسا، والتي تسعى جاهدة لإنهاء الخلافات التركية - الليبية، وعدم تدخل أي دولة أجنبية في شئون دولة أخرى تعوق استقراره.

وأوضح أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة حاليًا مع القبائل الليبية في الجنوب تُمثل فعاليات اجتماعية وثقافية من الجنوب الليبي، وهو إقليم مهم جدا في ليبيا والجنوب الليبي بالكامل ويزخر بالخيرات الليبية وبه حقول النفط والمياه الجوفية التي يتم ضخها إلى الشمال الليبي إلى جانب وجود قبائل مهمة جدا في المجتمع الليبي، مشيرًا إلى أن الوفد يتكون من مشايخ وأعيان وأساتذة ومثقفين من الجنوب الليبي وذلك من أجل مد أواصر التعاون مع الشعب المصري حول الأزمة الليبية واطلاع المصريين على المشاكل التي يعاني منها الشعب الليبي بشكل عام والعمل على حل للازمة الليبية.

وأكد أن قدوم وفد مثل هذا إلى مصر يعكس بما لا يدع مجالًا للشك أهمية مصر بالنسبة لليبيا لأنها دولة جارة وتدعم الشعب الليبي في محاربته للإرهاب، موضحًا أنه سبق وأن جاء إلى مصر وفد كبير من كل عمد ومشايخ ليبيا وقابلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل أن تقف مصر مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والاحتلال الأجنبي وكل من بتدخل في الشأن الليبي خاصة على الأرض الليبية التي تشكل خرق ومشكلة للأمن المشترك المصري والليبي.

ولفت إلى أن هذا الوفد جاء إلى مصر من أجل القضايا الليبية والأزمة من خلال وقوف مصر واستكمال دورها الذي تقوم به وهو مساعدة الليبيين في حل الأزمة الليبية متمثلة في الرئيس السيسي وكذلك الحكومة المصرية والشعب المصري بشكل عام، موضحًا أن مصر تهتم بكل أقاليم ليبيا وليس الشرق فقط.

وشدد على أن القاهرة حريصة على وحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدًا على أن حل الميليشيات شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات سياسية وعسكرية لحل الأزمة الليبية.