انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين وتوقعات الأسعار الجديدة في يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياًَ بشأن توزيع الحصيلة الناتجة من زيادة أسعار البنزين، وحمل القرار رقم 699 لعام 2020 الجاري، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، كما نص القرار الصادر من الرئيس باستبدال المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 490 لعام 1988 بما يلي.

قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

يتم توزيع الحصيلة الناتجة من الزيادة الأسعار الخاصة بالبنزين والمنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 158 لعام 1980، بين كل مهيئة الطرق والكباري والتي تحصل على نسبة 67% من الزيادة، وأمانة وزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في يناير المقبل وذلك، وفق خطة التسعير التلقائي للوقود الصادر بها قرار من رئيس الوزراء، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة شهور.

وسوف يتم العمل بالأسعار الجديدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس، وسوف تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الأيام المقبلة لتحديد سعر البنزين والسولار الجديد، حيث أن اجتماع اللجنة يكون على رأس كل ثلاثة شهور، وحول توقعات الأسعار الجديدة فلن تخلو من إحدى الإحتمالات الثلاثة التالية.

1- زيادة الأسعار بما لا يزيد عن 10%.

2- تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10%.

3- تثبيت الأسعار كما هي عليه الآن.

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