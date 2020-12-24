فيديو.. فريدة الشوباشى: الرئيس السيسي رد أعتبار المرأة المصرية.. وعضويتى تتويج لمشوارى

قالت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إن التمثيل العريض للمرأة المصرية داخل البرلمان، يعد تجسيدًا لرأى الرئيس القائل بأن المرأة هى نصف المجتمع، وهذا رد أعتبار للمرأة للمصرية بعد الحقبة السوداء التى كانت تطلق على المرأة بأنها عورة.

وتابعت الشوباشى، خلال حديثها لــ دوت الخليج، على المرأة فى البرلمان أن تكون عند ثقة الشعب والقيادة بها، وأن تعمل بكل ما تملكه من قدرة وقوة، للمساهمة فى نهضة مصر.

وأضافت أكبر أعضاء النواب سنًا، ربنا توج مشوارى بشرف العضوية فى مجلس النواب، وأعد كل من وثقوا بي أن لا أخذلهم، ونحن فى عهد حرية حقيقية، وكل المراقبين على العملية الانتخابية، لم يقدموا أى ملحوظة بشأن الانتخابات.



