محمد الجارحى يثنى على المجهود الكبير لأمانة البرلمان.. ويؤكد: مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية ثقيلة

أشاد النائب محمد الجارحى، عضو مجلس النواب، وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، بالمجهود الكبير الذى بذلته الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، مشيرًا إلى حسن الاستقبال وتسهيل الاجراءات للنواب الجدد.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج، حزب مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، شارك بها معظم نواب الحزب، وسنقدم دور تشريعى ورقابى متميز بإذن الله.

ويعد النائب الشاب محمد الجارحى، من الوجوه الواعدة داخل قبة البرلمان، لإلمامه الكبير بالعديد من الملفات والقضايا المركزية التى تأتى كأولوية للدولة المصرية.

وكان الجارحى قد أكد فى وقت سابق على أن الاجندة تشريعية التي يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن ، والدولة المصرية ، حيث ترتكز علي تطوير التعليم والصحة و الاسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، انه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان ، مشيرا الي ان الحزب يضم كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات.

الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.