تعليق صادم لـ هيفاء وهبي على هجوم أصالة ضد طليقها

هيفاء وهبي أحدثت ضجة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما حاولت مساندة الفنانة أصالة ضد طليقها لتقع هي فريسة لـ رواد منصات السوشيال ميديا بسب ردها الصادم.

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الصورة التي انتشرت لتعليق هيفاء وهبي الخارج، لتتصدر التريند وتصبح حديث الساعة بين النشطاء، حيث انقسمت الآراء ما بين مدافع ومنتقد لما بدر من الفنانة هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي تقع في خطأ كارثي



وصف العديد من النشطاء رد الفنانة هيفاء وهبي الخادش للحياء بإنها غير واعية لما تكتب، لذا حينما استعادت عقلها قامت بحذف التعليق على الفور.

أما الجانب الآخر، أكد أن هناك خطأ ما في التعليق الذي انتشر وانتسب لهيفاء وهبي، لافتين إلى أن الحساب الذي قام بالتعليق على منشور الفنانة أصالة لن يمت للفنانة هيفاء وهبي بصلة أو بأخرى.

وعلى الرغم من المنشورات والتعليقات المنتشرة على السوشيال ميديا للفنانة هيفاء وهبي إلا أنها فضلت الصمت وعدم التعليق عبر حسابها الرسمي.

كانت قد نشرت الفنانة السورية اصاله عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة طليقها طارق العريان وعلقت قائلة: "هي اقسي صوره انا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

واستطردت أصالة حديثها: "الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب..سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

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جاء ذلك بعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك في حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، حيث جاء ظهور طارق ونيكول في هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما.