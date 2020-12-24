لصرف العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل فتح حساب فودافون كاش

مع صرف منحة العمالة غير المنتظمة توفر فودافون كاش الصرف من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يواصل الكثير من المصريين تساؤلاتهم عن فتح حساب فودافون كاش والأكواد الخاصة بالسحب والإدعاء وهو مايوضحه دوت الخليج.

تفاصيل فتح محفظة على فودافون كاش

يوضح دوت الخليج تفاصيل فتح حساب فودافون كاش على النحو التالي:

- زيارة أقرب فرع ڤودافون ولديك بطاقة الرقم القومي، ولكي تتعرف على أقرب فرع ليك اطلب *9*9#.

- انشاء رقم سري هتجيلك رسالة بتأكيد اشتراكك وبتطلب منك انشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك علشان تشغل الخدمة عن طريق الكود #5*9*.

- يتم سحب وايداع الفلوس التي تريدها.

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أكواد خدمة فودافون كاش

- للحصول على معلومات أكثر عن فودافون كاش يتم الإتصال بالرقم المجاني 7000.

- للحديث مع خدمة عملاء فودافون كاش اتصل بالرقم 7001 بـ 50 قرش للدقيقة.

- لإنشاء رقم سري على فودافون كاش اتصل بالكود #5*9* (نجمة 9 نجمة 5 شباك).

- في حالة نسيان الرقم السري يُمكنك استعادته بالاتصال على الكود #12*9* (نجمة 9 نجمة 12 شباك)، سيُطلب منك الرقم القومي للتحقق من أنك الشخص الصحيح، وبعد ذلك ستقوم بإدخال الرقم السري الجديد المُكون من 6 أرقام.

- لاستخدام محفظة فودافون كاش اتصل بـ #9* (نجمة 9 شباك).

- لمعرفة رصيد حسابك في فودافون كاش اتصل بالكود #13*9* (نجمة 9 نجمة 13 شباك)، ثُم اكتب الرقم السري.

- لتحويل الأموال لحساب فودافون كاش اتصل بـ #المبلغ*رقم الموبايل*7*9* (نجمة 9 نجمة 7 نجمة رقم الموبايل نجمة المبلغ شباك).

- للدفع أونلاين عبر المواقع على الإنترنت اتصل بالكود #100*9* (نجمة 9 نجمة 100 شباك).

- لمعرفة أقرب فرع لخدمة فودافون كاش اتصل بالكود #9*9* (نجمة 9 نجمة 9 شباك).

- لتأكيد عملية إيداع الأموال في محفظتك اتصل بالكود #2*9* (نجمة 9 نجمة 2 شباك)، أو #2*900* (نجمة 900 نجمة 2 شباك).

- لتأكيد عملية سحب الأموال من فودافون كاش اتصل بالكود #1*9* (نجمة 9 نجمة 1 شباك)، أو #1*900* (نجمة 900 نجمة 1 شباك).

- لسداد فاتورة خط فودافون اطلب الكود #المبلغ*رقم الهاتف*4*4* (نجمة 4 نجمة 4 نجمة رقم الهاتف نجمة المبلغ شباك).

- لشحن رصيد لأي رقم فودافون آخر اتصل بالكود #القمية*0*9* (نجمة 9 نجمة 0 نجمة قيمة المبلغ شباك).