230 نائبًا ينهون أوراق عضويتهم من إجمالي 284 للقوائم

أنهى 230 نائبًا من إجمالي 284 نائب، ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة، والصعيد والدلتا والجيزة، استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثانى أنهى 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائب أوراقهم من إجمالى 85 نائب.

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا، لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم فى اليوم الثالث، لاستلام كارنيهات العضوية، ويأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد استخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت بين الأمين العام المستشار محمود فوزى، والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.