230 نائبًا ينهون أوراق عضويتهم من إجمالي 284 للقوائم

أنهى 230 نائبًا من إجمالي 284 نائب، ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة، والصعيد والدلتا والجيزة، استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثانى أنهى 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائب أوراقهم من إجمالى 85 نائب.
وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا، لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم فى اليوم الثالث، لاستلام كارنيهات العضوية، ويأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.
وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد استخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت بين الأمين العام المستشار محمود فوزى، والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.
يُذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، سبق وأعلن عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.
أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
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