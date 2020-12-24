3 قرارات جديدة بعد وفاة رئيس نادي الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعلان الحداد داخل النادي لمدة 3 أيام وذلك بعد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وكان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، قد توفي صباح اليوم الخميس نتيجة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.
ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فقد قررت اللجنة المكلفة بإدارة قلعة ميت عقبة بوقف النشاط الرياضي بالكامل في النادي اليوم.
كما قررت أيضًا ارتداء اللاعبين لشارات سوداء في المباراة المقبلة من الدوري المصري أمام سموحة يوم الأثنين المقبل.
ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء يوم الأحد القادم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
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يذكر أن، المستشار أحمد البكري قد تولى مهامه كرئيس للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منذ الشهر الماضي ،بعد قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد صبحي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور.
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