فيديو وصور.. هند رشاد: سنعمل من أجل استقرار ونماء هذا الوطن.. والتركيبة السياسية متنوعة

قالت النائبة والإعلامية هند رشاد، عضو مجلس النواب، أمين إعلام محافظة الجيزة عن حزب مستقبل وطن، إن برلمان 2021 يعد من أهم البرلمانات للتنوع الكبير فى التركيبة السياسية، ولما يتميز به عن المجلس الماضى من تمثيل حزب كبير.

وتابعت خلال حديثها لــ دوت الخليج، نسبة تمثيل المرأة والشباب مرتفعة جدًا ومتميزة للغاية، ونحن كحزب مستقبل وطن لنا استراتيجية واضحة جدًا وهى دعم مؤسسات الدولة المصرية، وسنعمل من أجل استقرار ونماء هذا الوطن.

واستكملت عضو مجلس النواب حديثها، أنوى الانضمام إما إلى لجنة الإعلام أو حقوق الإنسان أو علاقات خارجية.

وتعد الإعلامية والنائبة هند رشاد من الوجوه البرلمانية الواعدة، حيث تبرز دائمًا كإعلامية متميزة ومتحدثة لبقة، هذا بجانب إلمامها بالعديد من الملفات والقضايا المجتمعية المهمة، ويأتى ذلك لمرجعيتها المهنية حيث تعمل مذيعة فى التليفزيون المصرى.

الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.