عروض المصرية للاتصلات We على كود #015* .. اعرف التفاصيل

أعلنت المصرية للاتصالات We عن عروض على كود #015* مرتبطة بالدقائق والوحدات والميجاباتيس، ويواصل الكثير من عملاء المصرية للاتصالات بحثهم عن عروض باقات وي وكيفية استخدامها لاسيما بعد أن يلجأ الكثير من عملاء وي لتغيير الشبكات. عروض #015*

اطلب الكود *015# واتدلع بعروض ( دقائق، وحدات، ميجابايتس) متفصلة عليك بالملي طريقة الحصول على عروض *015#

اطلب الكود *015# واختار من العروض المختلفة اللي يناسبك تفاصيل عروض *015#: - عروض يومية (دقائق لكل الشبكات – ميجابايتس – وحدات)

- ستصلك رسالة تأكيد بتفاصيل العرض عند الاشتراك اقرأ أيضًا.. المصرية للاتصالات we توفر خدمة الاحتفاظ بالمكالمات.. مجانًا



شروط عروض المصرية للاتصالات We

- لا يتم تجديد العرض تلقائيا.

- يمكنك الاشتراك في أي من العروض بدون حد أقصى.

- عند الاشتراك في أكتر من عرض تكون أولوية الاستهلاك من العرض الأقرب للانتهاء.

- لا يتم ترحيل المتبقي من العرض.



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